Кремль ответил на требование США об увеличении поставок газа через Украину

Песков в ответ на требование США к «Газпрому»: невозможно транзитировать газ, не продав

В Кремле ответили на требование Госдепартамента США к «Газпрому» об увеличении поставок газа через Украину в Европу. Газ невозможно транзитировать, не продав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, так как собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.

«Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное — объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется», — отметил Песков.

Как отметил Хохштейн, Россия ранее неоднократно заявляла, что способна обеспечить Европу газом при необходимости, а через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью.

Кроме того, Хохштейн выразил беспокойство по поводу отказа «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он объяснил это политическим шагом, связанным со стремлением России быстрее завершить строительство газопровода «Северный поток-2».