Глава «Нафтогаза» заявил о коммерческих проблемах для «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что проекту «Северный поток 2» не разрешат работать в коммерческом режиме. Он рассказал о возможных проблемах в эфире телеканала «Украина 24», трансляция велась на YouTube-канале.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал Витренко.

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По его словам, для запуска необходимо, чтобы оператор «Северного потока» доказал полное соответствие европейскому праву, однако «этого не будет». Витренко добавил, что в ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о бронировании мощностей для транзита газа через Украину.

Ранее Украина посчитала новый 15-летний газовый контракт России и Венгрии враждебным себе. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Он напомнил, что десятилетиями газ в Венгрию шел через территорию Украины, но в новом соглашении прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».