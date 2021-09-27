Крупный импортер российского газа задумал сократить закупки

Недавно открытое месторождение природного газа в Черном море может обеспечить почти треть внутренних потребностей Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью Bloomberg. Таких показателей ожидают к 2027 году, когда будет достигнута максимальная производственная мощность месторождения.

Объем добычи на новом месторождении может достигнуть 3,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. Турция планирует увеличить этот показатель до 15 миллиардов кубометров в год в течение четырех лет после начала работ, сегодня это примерно четверть объема производства в Европе. Донмез отметил, что потребность Турции в природном газе может возрасти в 2021 году на четверть, до 60 миллиардов кубометров.

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Турция задумала снизить зависимость от импорта и сократить закупки за рубежом, за счет чего намерена уменьшить свои ежегодные затраты, сейчас составляющие примерно 44 миллиарда долларов. Среди крупных партнеров страны по поставкам в том числе Россия. При этом правительство и импортеры газа, такие как государственная компания Botas International, ведут переговоры с российской стороной о возможном продлении долгосрочного контракта на поставку восьми миллиардов кубометров газа.

Россия поставляет газ в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», который пролегает через Черное море. При этом последний путь служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.