В России заявили о невиновности Венгрии в конфликте с Украиной из-за «Газпрома»

Политолог Безпалько о договоре Венгрии с Россией: Будапешт не виноват в конфликте с Киевом

В России заявили о невиновности Венгрии в конфликтной ситуации с Украиной, сложившейся из-за контракта Венгрии с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины через Австрию и Сербию. Такое мнение выразил РИА Новости политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, Будапешт действует согласно национальным приоритетам. Кроме того, Венгрия сейчас пытается сохранить остатки своего суверенитета и добиться поставок дешевых энергоносителей на самых выгодных условиях, отметил политолог.

«Такие условия ей предложил "Газпром", который медленно, но верно переключает все страны Балканского полуострова на поставки газа через Турцию, через обходные потоки — Голубой и Турецкий поток. Конечно, это дополнительно ухудшает отношения Венгрии и Украины, но здесь нет никакой вины Венгрии — венгры заботятся о национальном бизнесе страны, ищут выгодные для себя контракты», — объяснил Безпалько.

Он также напомнил, что отношения Украины и Венгрии никогда не были «особо теплыми», а в последний год осложнились из-за скандала по поводу языковой политики.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. При этом генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон сообщил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.