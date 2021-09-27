Спасение для турецкой экономики нашли в газе

Недавно открытое месторождение природного газа в Черном море может стать спасением для турецкой экономики. Как сообщает Bloomberg, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что оно должно обеспечить четверть потребностей Турции, когда достигнет максимальной производственной мощности к 2027 году.

Для Анкары месторождение «Сакарья», открытое в 2020 году, представляет особое значение, так как страна стремится сократить свои расходы на электроэнергию примерно на 44 миллиарда долларов. Для реализации этих амбиций Турции необходимо снизить свою зависимость от импорта, на который приходится почти все потребление газа в стране. Важность нового месторождения подчеркнул президент государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он похвалил самую крупную за всю историю Черного моря находку и назвал ее толчком для экономики Турции. Лидер страны пообещал начать производство в 2023 году, на который придутся столетний юбилей образования современной Турции и следующие выборы президента.

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Фатих Донмез заявил, что в 2023 добыча на месторождении составит 3,5 миллиарда кубометров. Цель состоит в увеличении этого объема до 15 миллиардов кубометров в год к 2027 году. По оценкам министра, желаемая производительность на плато «Сакарьи» составит 31 процент от внутренней потребности в газе за 2020 год. Однако вместе с ростом объема добычи может увеличиться и спрос. По словам Донмеза, потребление газа поднимется на четверть в 2021 году и составит 60 миллиардов кубометров.

Запасы месторождения Сакарья оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Для его разработки правительство не планирует приглашать международные нефтяные предприятия. Фатих Донмез считает, что государственная энергетическая компания Turkiye Petrolleri AO (TPAO) имеет достаточно технических возможностей, чтобы сделать это самостоятельно.

Чтобы обеспечить растущую потребность в электроэнергии, Турция ведет переговоры с Россией о возможном продлении долгосрочного контракта на поставку восьми миллиардов кубометров газа. Срок действия соглашения истекает в декабре 2021 года. Фатих Донмез сообщил, что власти планируют увеличить импорт газа из России на два миллиарда кубометров благодаря резервным мощностям «Турецкого потока». Как ранее в сентябре сообщил «Газпром», у Турции есть приоритет перед Европой, так как российская энергетическая компания считает страну надежным экономическим партнером.

