Россия предупредила Турцию о проблемах с помидорами

Россельхознадзор попросил Турцию усилить контроль за фруктами и помидорами, которые поставляются в Россию. Поводом для этого стали обнаруженные на них заболевания, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На фруктах была найдена бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola), а на томатах — вирус коричневой морщинистости, что стало уже не первым случаем. Вирус является карантинным для России и стран ЕАЭС.

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Также в ходе переговоров с главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции российское ведомство передало проект соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов. Мониторинг Россельхознадзора в 2021 году обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.

В декабре прошлого года Россия запретила ввоз томатов и перца из турецких провинций Антальи и Измира, после чего предупредила, что ограничительные меры могут расширить. Санкции по времени совпали с конфликтом в Нагорном Карабахе, в котором Турция принимала активное участие.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в ходе 76-й сессии организации назвал присоединение Крыма к России «аннексией» и подчеркнул, что Анкара считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины.

В Кремле выразили сожаление по поводу слов Эрдогана, особенно в связи с тем, что они прозвучали в момент подготовки визита турецкого лидера в Россию.