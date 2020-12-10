Кремль отреагировал на запрет ввоза томатов из Азербайджана

Кремль отреагировал на запрет ввоза томатов и фруктов из Азербайджана и Армении. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные решения не вопрос администрации главы государства, а прерогатива Россельхознадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков пояснил, что профильное ведомство не должно согласовывать свои действия с Кремлем, однако принимает решения при взаимодействии с правительством. «Есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения», — пояснил представитель Кремля.

Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил ввозить в Россию помидоры и яблоки из Азербайджана из-за таких вредителей, как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 14 декабря ведомство также запрещает ввозить в страну помидоры и перцы из Армавирской области Армении в связи с обнаружением в них вируса мозаики пепино.