Власти России отреагировали на угрозу дефицита томатов

В Минсельхозе отреагировали на опасения из-за угрозы дефицита томатов на внутреннем рынке после запрета на их поставку из Азербайджана, а также ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции. В ведомстве уверены, что недостатка в овощах не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Материалы по теме «Мы очень сильно разозлились» Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам Надоили Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве

В ведомстве сообщили, что урожай 2020 года превысит 14 миллионов тонн. Объем выращенных в зимних теплицах томатов, как ожидается, будет рекордным и составит 1,3 миллиона тонн. «Необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств», — добавили в Минсельхозе.

Власти России напомнили, что в последние годы импорт помидоров в Россию постоянно снижался. Если в 2018 году он составлял 578 тысяч тонн, то уже в 2019-м сократился до 558,8 тысячи тонн. За три квартала 2020 года показатель упал до 394,6 тысячи тонн, потеряв 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минсельхозе добавили, что текущие цены на овощи соответствуют сезонному тренду.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретит ввоз томатов из Азербайджана из-за обнаружения южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Овощи из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции попали под ограничения в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.