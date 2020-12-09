Россия нашла в турецких томатах проблемы Армении и Азербайджана

Поставки из Турции в Россию зараженных томатов приняли системный характер, ограничения могут расширить. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В продукции находят южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Meyrick)), западный калифорнийский (цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Perg)), вирусы пятнистого увядания томатов и мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Аналогичные проблемы привели к запрету, полному и частичному, поставок томатов из Азербайджана и Армении, которые также не смогли вовремя отреагировать на обращение Россельхознадзора.

Ведомство напомнило, что с 11 декабря запрещен ввоз томатов и перца из турецких провинций Антальи и Измира. Но в последнее время указанные заболевания начали находить в регионах Трабзон и Хатай, хотя речь пока идет о единичных случаях.

В Россельхознадзоре указали, что вирусы и другие заболевания могут широко распространиться по территории России, что нанесет серьезный ущерб производству томатов. Также они повреждают баклажаны, картофель и другие овощи из семейства пасленовых, табак, баклажан, цветную капусту, салат, арахис, целый ряд популярных цветочных растений.

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Накануне стало известно, что с 10 декабря Россия запрещает ввоз яблок и томатов из Азербайджана. В среду, 9 декабря, ведомство сообщило, что с 14 декабря вводится запрет на томаты и перцы из Армавирской области Армении.

Санкции со стороны Россельхознадзора совпали по времени с кризисом вокруг Нагорного Карабаха. Военный конфликт был остановлен после того, как Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Турция также принимала активное участие в конфликте, поддерживая Баку.

Запрет на ввоз продуктов со стороны России часто случается на фоне обострения отношений с торговым партнером. Так происходило с товарами из Грузии, Молдавии, Белоруссии, стран Балтии, а также с Украины.