Экономика
 
Последние новости
ФСБ задержала россиянина с обрезом за подготовку атаки на школу в Туле
Минздрав продлит правила медосмотра водителей
Михаил Ефремов попросил о милосердии сына погибшего в ДТП Захарова
Адольф Гитлер из Африки открестился от сходства с фюрером Третьего рейха
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Гейджи отказал Нурмагомедову в новой защите чемпионского титула
Сорванную ФСБ попытку вооруженного прорыва с Украины устроили ради заложника
Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года
Песков отреагировал на кражу оборудования с самолета «Судного дня»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия нашла в турецких томатах проблемы Армении и Азербайджана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jens Kalaene / DPA / Globallookpress.com

Поставки из Турции в Россию зараженных томатов приняли системный характер, ограничения могут расширить. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В продукции находят южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Meyrick)), западный калифорнийский (цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Perg)), вирусы пятнистого увядания томатов и мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Аналогичные проблемы привели к запрету, полному и частичному, поставок томатов из Азербайджана и Армении, которые также не смогли вовремя отреагировать на обращение Россельхознадзора.

Ведомство напомнило, что с 11 декабря запрещен ввоз томатов и перца из турецких провинций Антальи и Измира. Но в последнее время указанные заболевания начали находить в регионах Трабзон и Хатай, хотя речь пока идет о единичных случаях.

В Россельхознадзоре указали, что вирусы и другие заболевания могут широко распространиться по территории России, что нанесет серьезный ущерб производству томатов. Также они повреждают баклажаны, картофель и другие овощи из семейства пасленовых, табак, баклажан, цветную капусту, салат, арахис, целый ряд популярных цветочных растений.

Накануне стало известно, что с 10 декабря Россия запрещает ввоз яблок и томатов из Азербайджана. В среду, 9 декабря, ведомство сообщило, что с 14 декабря вводится запрет на томаты и перцы из Армавирской области Армении.

Санкции со стороны Россельхознадзора совпали по времени с кризисом вокруг Нагорного Карабаха. Военный конфликт был остановлен после того, как Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Турция также принимала активное участие в конфликте, поддерживая Баку.

Запрет на ввоз продуктов со стороны России часто случается на фоне обострения отношений с торговым партнером. Так происходило с товарами из Грузии, Молдавии, Белоруссии, стран Балтии, а также с Украины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия частично запретила ввоз томатов и перцев из Армении
В России запретили ввоз яблок и томатов из Азербайджана
Турция рассказала о плюсах поражения Армении в Карабахе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
15:33 7 декабря

«Почта России» потратит деньги на мотивацию руководства

15:05 7 декабря

Россияне приготовились работать на пенсии

18:41 7 декабря

Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам ноября

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
13:41 7 декабря

В Кремле описали новые обязанности Чубайса

15:30 7 декабря

ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

13:09 7 декабря

Кремль ответил на слова о провале программы импортозамещения продуктов

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
13:00 7 декабря

«Академик Черский» встал у места продолжения «Северного потока-2»

13:22 7 декабря

Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвесторов

13:33 7 декабря

На MBM.MOS.RU обсудят особенности и правила нетворкинга

Россия
Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро
В России выявили 26,1 тысячи новых случаев коронавируса
В России умерли 559 пациентов с коронавирусом за сутки
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Завершена реставрация легендарного кинотеатра «Художественный»
«От нас хотят избавиться»
 
Все материалы
Мир
Экс-глава космической программы Израиля заявил о живущих среди людей пришельцах
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Как Трамп проиграл Байдену и поставил под угрозу избирательную систему США
В Германии признали провал санкций против России
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Турцию назвали «турагентом джихадистов»
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
На Украине назвали бомбой одобренные США санкции против «Северного потока-2»
Россиян предупредили об угрозе вкладам в долларах
За гранью
Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год
Илон Маск принялся учить других работать
Российский Siemens
Ростех создает суперхолдинг по электронике
Корпорация МСП поддержала стартапы на сумму свыше 25 миллиардов рублей
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
Петросян рассказал о мести Первого канала и попытках вернуть его
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
В США признали Дурова «главным хулиганом» года
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Малышева призналась в пренебрежении правилами безопасности во время коронавируса
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Резиновый мячик через семь лет принес друзьям 36 миллионов рублей
Женщина развелась с мужем из-за его работы без выходных
Старая разбитая ваза ушла с молотка за 19,6 миллиона рублей
Кристиан Бала в зале суда«Его убила слепая ревность»
Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
Женщина дважды стала матерью с разницей в несколько недель
Все материалы
MINI Countryman получил ещё одну спецверсию
Запрещен в пяти штатах: Dodge, с которого начались быстрые пикапы
Вспоминаем Dodge Li'l Red Express — прадеда Dodge Ram SRT-10 из семидесятых
JAC привезет в Россию два кроссовера и пикап
Видео: выбираем главные вехи истории Porsche и гоняем на Taycan по треку
Через какие поворотные точки Porsche прошла от военной техники до электрического суперкара
Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали без камуфляжа
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
Jaguar посвятил спецверсию F-Type юбилею культового E-Type
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы