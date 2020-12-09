Экономика
 
Последние новости
Обозначены сроки открытия границ популярных стран для россиян
Мишустин заявил о возможном «взрывном спросе» на российские вакцины
В ВОЗ направлены документы по второй российской вакцине от COVID-19
Банда российских полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона рублей
На Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
В США новый российский двигатель НК-32-02 признали достижением года
Тони Блэр призвал Украину прислушиваться к США
Назван самый популярный фильм года
Администрация Байдена пересмотрит санкции Минфина США
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия частично запретила ввоз томатов и перцев из Армении

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Россельхознадзор объявил о частичном запрете с 14 декабря 2020 года ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики, говорится на сайте ведомства.

Причиной решения назван вирус мозаики пепино, который начали находить в продуктах. Россия еще 30 октября попросила армянскую сторону объяснить ситуацию и усилить фитосанитарный контроль, но к 9 декабря реакции не последовало.

В пресс-релизе указано, что вирус может нанести овощеводству России значительный урон. Он заражает плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых, из-за чего те теряют товарные качества.

Почти одновременно с этим запретом Россия ограничила ввоз яблок и томатов из Азербайджана. В них нашли южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck)).

Санкции со стороны Россельхознадзора введены на фоне кризиса вокруг Нагорного Карабаха. Военный конфликт был остановлен после того, как Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.

В Баку называют результат переговоров победой, так как азербайджанская армия заняла часть территорий непризнанной республики. В Армении не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в сдаче позиций.

Запрет на ввоз продуктов со стороны России традиционно происходит на фоне обострения отношений с торговым партнером. В частности, так происходило с товарами из Грузии, Молдавии, Белоруссии, стран Балтии, а также с Украины. После улучшения политической ситуации, если это происходило, ограничения полностью или частично снимались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках во время войны
В Ереване начали задерживать требующих отставки Пашиняна
В России запретили ввоз яблок и томатов из Азербайджана
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
13:33 7 декабря

На MBM.MOS.RU обсудят особенности и правила нетворкинга

11:53 7 декабря

Государство спишет «АвтоВАЗу» долги

11:02 7 декабря

Россияне не стали тратить деньги на распродажах

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
10:12 7 декабря

Российское оружие резко сдало позиции

09:34 7 декабря

Производитель Superjet 100 провалит план по поставкам

08:51 7 декабря

Ценам на говядину в России пообещали резкий рост

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
08:44 7 декабря

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов

01:43 7 декабря

Россияне снова сократили свои расходы

18:48 6 декабря

Тиньков назвал срок своего полного выздоровления

Россия
Бары и рестораны Петербурга проверили после отказа соблюдать новогодний локдаун
Трехлетняя российская девочка вышла ночью в сени и замерзла насмерть
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Школьники Москвы вошли в число лучших в мире по математике и естествознанию
«От нас хотят избавиться»
 
Все материалы
Мир
Экс-глава космической программы Израиля заявил о живущих среди людей пришельцах
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Как Трамп проиграл Байдену и поставил под угрозу избирательную систему США
В Германии признали провал санкций против России
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Турцию назвали «турагентом джихадистов»
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
Ценам на российскую нефть предсказали обвал
«Роснефть» открыла новое уникальное газовое месторождение в Карском море
За гранью
Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год
«Академик Черский» вернулся в Россию
Российский Siemens
Ростех создает суперхолдинг по электронике
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
Петросян рассказал о мести Первого канала и попытках вернуть его
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
В США признали Дурова «главным хулиганом» года
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Малышева призналась в пренебрежении правилами безопасности во время коронавируса
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Резиновый мячик через семь лет принес друзьям 36 миллионов рублей
Женщина развелась с мужем из-за его работы без выходных
Старая разбитая ваза ушла с молотка за 19,6 миллиона рублей
Кристиан Бала в зале суда«Его убила слепая ревность»
Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
Женщина дважды стала матерью с разницей в несколько недель
Все материалы
Кроссовер Acura MDX сменил поколение
Запрещен в пяти штатах: Dodge, с которого начались быстрые пикапы
Вспоминаем Dodge Li'l Red Express — прадеда Dodge Ram SRT-10 из семидесятых
Представлен обновленный Nissan Kicks
Видео: выбираем главные вехи истории Porsche и гоняем на Taycan по треку
Через какие поворотные точки Porsche прошла от военной техники до электрического суперкара
Nissan обновил Patrol для Америки
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
В России появился каршеринг самосвалов «КамАЗ»
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы