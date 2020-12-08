В России запретили ввоз яблок и томатов из Азербайджана

Россия запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана. Соответствующее ограничение ввел Россельхознадзор, сообщается на сайте службы.

Постановление вступит в силу 10 декабря. Решение было принято из-за обнаруженных в продукции вредителей. Так, в период с 22 октября по настоящее время специалисты зафиксировали 17 нарушений: в томатах и яблоках были найдены южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)).

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических нарушениях. В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории страны Россельхознадзор был вынужден с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения.

22 октября состоялись телефонные переговоры между Россельхознадзором и Агентством по пищевой безопасности Азербайджана. Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями обнаружений вредителей в овощах и фруктах, преимущественно томатах. Вредители, в частности, фиксировались в сливе, персиках, продовольственном картофеле, яблоках, черешне, нектаринах, гранатах. С начала года было выявлено 76 таких случаев.