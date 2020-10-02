Назван главный бенефициар транзита «санкционки» через Россию

Специалисты назвали главного бенефициара транзита санкционных товаров через Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП).

Согласно полученным данным, Украина больше всех выиграла от того, что Россия разрешила транзит запрещенной продукции через свою территорию. По оценке исследователей, украинские компании смогли сэкономить около 13 миллионов долларов.

Эксперты также рассказали, что из «санкционки» чаще всего транзитом через Россию везут продовольственные товары, в основном мясные.

Возможность перевозить запрещенные товары из стран, против которых Россия в 2014 году ввела санкции, появилась у компаний в 2020 году. При этом российские власти в обязательном порядке отслеживают грузовики с такими товарами на территории страны с помощью специальных систем контроля.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскрыл необычные способы нелегальных поставок санкционных продуктов в Россию. По его словам, в последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно. Недобросовестные предприниматели выдают запрещенные товары за продукцию, которую вырастили или изготовили в странах, откуда поставки не запрещены. Кроме того, перевозчик может заехать на российскую территорию якобы на заправку.

Россия ввела запрет на поставки продуктов из стран Европейского союза и США в ответ на санкции в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Через год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину.