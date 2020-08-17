Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскрыл в беседе с РБК необычные способы нелегальных поставок санкционных продуктов в Россию.

По его словам, в последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно. Всего с июля 2015 года ведомство выявило более 36 тысяч тонн санкционной продукции.

Недобросовестные предприниматели выдают запрещенные товары за продукцию, которую вырастили или изготовили в странах, откуда поставки не запрещены. Кроме того, перевозчик может заехать на российскую территорию якобы на заправку. Однако при досмотре выясняется, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного региона России в другой.

Также распространен ложный транзит, когда продукция по документам направляется через Россию из Белоруссии в Казахстан, однако на самом деле разгружается в Москве.

Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, необходимо на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством такая мера не предусмотрена.

В мае сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили разрешить ввозить дефицитные санкционные товары в Россию. Они предложили кабмину дать возможность принимать решение о ввозе в страну не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, но и товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».

Россия ввела запрет на поставки продуктов из стран Европейского союза и США в ответ на санкции в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Через год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину.