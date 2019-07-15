Украина запретила российские товары

Правительство Украины продлило эмбарго на ввоз товаров из России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Запрет на поставку определенных категорий товаров будет действовать до конца 2020 года. Срок предыдущих ограничений истекал 31 декабря нынешнего года.

В конце июня был расширен перечень товаров, ввоз которых на Украину из России запрещен. В него вошли цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, а также тракторы, футболки и другие товары. Общий объем товаров, которые затронули ограничения, оценивается в 530 миллионов долларов в год.

Этот шаг стал ответом на аналогичные действия российского правительства. Объем товаров, запрещенных к ввозу в Россию, составил 250 миллионов долларов в год.

Впервые обоюдные ограничения были введены в 2016 году и с тех пор многократно продлевались и расширялись.

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