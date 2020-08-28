Власти России захотели зарабатывать на «санкционке»

В российском Минтрансе захотели больше зарабатывать на «санкционке», направив поток товаров из западных стран в Азию через территорию России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, который Минтранс разработал и разместил для общественного обсуждения.

В настоящее время основной поток европейского продовольствия, которое в России находится под продэмбарго, идет в Азиатско-Тихоокеанский регион морским путем через Суэцкий канал. Через российскую территорию «санкционку» можно провезти только по железной и автомобильной дорогам, ввоз продуктов через порты закрыт. В Минтрансе считают, что из-за этого Россия упускает выгоду. На фоне санкционных мер страна была исключена из некоторых мультимодальных перевозок, подтвердил гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров, однако потенциал по поставкам в Казахстан и Среднюю Азию сохраняется очень большой, сказал он.

Если открыть российские порты для транзита санкционных товаров, то получится перетянуть на себя часть потока продовольствия, которые сейчас направляют в Китай, Японию, Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Суэцкий канал. По оценке Минтранса, это будет выгодно как России, так и партнерам, поскольку российский маршрут транзита через порты в два раза короче, а значит, будет обходиться дешевле. Через Суэцкий канал товары идут в Азию 30-46 дней, через российские порты они будут идти две недели. Российский маршрут позволит владельцам груза экономить до 5 тысяч долларов с каждой перевозки, пояснил источник издания. В Минтрансе подсчитали, что мера позволит России увеличить число перевозок на 14 процентов в год.

В России с 2014 года действует продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции со стороны Запада из-за Крыма и Донбасса. Запрет на ввоз товаров в Россию распространяется на фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию.