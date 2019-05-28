Названы причины взрывного роста цен на овощи

Рост цен на овощи открытого грунта — картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту — был спровоцирован засухой в Европе, выяснила «Российская газета» у исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова.

По оценке Росстата, с начала года картофель стал дороже на 22 процента, морковь — на 43,5 процента, лук — на 71,5 процента, а капуста — более чем в два раза. Рост цен на картофель Красильников объяснил сокращением импорта. Это связано с тем, что часть поставок из Египта ушла в Европу, которая в прошлом году столкнулась с засухой.

Также снизился импорт из Азербайджана, потому что власти ввели запретительные меры на вывоз картофеля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке внутри страны. По оценке эксперта, цены продолжат расти до конца июня, хотя возможно и более раннее снижение цен, если из южных регионов досрочно поступит ранний картофель.

Схожая ситуация и с другими овощами. Из-за засухи в Европу перенаправили ресурсы из Белоруссии, туда же идет и узбекский лук, несмотря на то что он не соответствует местным санитарным требованиям. «Грубо говоря, в Европе просто закрыли глаза на какие-то вещи», — пояснил эксперт. Помимо этого, цены подстегнуло то, что сейчас перекрыли контрабандный канал, по которому в страну нелегально поступали овощи из Прибалтики и Польши.

В первом квартале 2019 года еда в России подорожала, по данным Росстата, на 3,1 процента. В Европе за этот же период цены увеличились на один процент.

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