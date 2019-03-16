Россиян предупредили о подорожании хлеба

По итогам года рост цен на хлеб составит 5-6 процентов. Такой прогноз сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.

«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства. Ссылаясь на данные статистики, в РОСПиКе добавили, что существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий не ожидается.

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По данным Центробанка, годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе. Показатели увеличились из-за цен на овощи, которые выросли больше всего.

В середине февраля Минэкономразвития спрогнозировало, что пик инфляции в 5,5-5,7 процента пройдет весной этого года, потом она должна прийти в равновесие ниже уровня 5 процентов.

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