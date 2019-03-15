В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе. Об этом говорится в сообщении Центробанка по инфляции.

Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего. Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов.

Локального максимума годовая инфляция, по оценкам Банка России, достигнет в марте-апреле, после чего начнет снижаться к 4 процентам. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год — 5-5,5 процента.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи дал поручение проанализировать доходы россиян и разработать меры по их увеличению. Информацию должны представить руководители субъектов России в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.

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