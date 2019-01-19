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Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

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В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция», — сказал он во время выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя». Одновременно министр подчеркнул, что сильного роста цен у производителей не наблюдается.

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3 процента (против 2,5 процента годом ранее). Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, больше всего подорожали сахар (28,3 процента) и яйца (25,9 процента).

В середине января исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал о росте цен на продукты питания. По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования.

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