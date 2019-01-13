Россиян предупредили о росте цен на продукты

Повышение НДС и совокупность других факторов, влияющих на себестоимость продукции, может привести к увеличению цен н продукты в первом квартале 2019 года. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает РИА Новости.

По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах на продукты, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Востриков предполагает, что себестоимость продукции повысится на 4-12 процентов.

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Эксперт рассказал, что поставщики вынуждены договариваться с партнерами в ритейле об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС.

Востриков отметил, что НДС – не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. По его словам, к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам ведет и повышение ключевой ставки ЦБ.

«Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты», – добавил Востриков.

По словам эксперта, максимальные изменения цен ожидаются в первом квартале. Он отметил, что перед новым годом многие ритейлеры вводят мораторий на прием новых прейскурантов, поэтому многие только начинают процесс согласования.

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