В Госдуме назвали стабильных экономических партнеров России в ЕС

Несмотря на постоянные обвинения в адрес «Газпрома» в недопоставках газа, у России все равно появляется все больше потенциальных стабильных партнеров на этом рынке в Евросоюзе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он также добавил, что ЕС готов обрести экономическую независимость от США и начинает понимать все преимущества сотрудничества с Москвой.

В «Газпроме» назвали обвинения в недопоставках газа на рынки Европейского союза (ЕС) абсурдными. Об этом заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. «Поставки трубопроводного газа происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», — ответил он на обвинения. Комлев подчеркнул, что к концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года. Это на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Надежные партнеры в Европе

Гутенев уверен: у Евросоюза не остается других вариантов, кроме как начать сотрудничество с Россией, поскольку, несмотря на попытки «призвать к ответственности» «Газпром», компания выполняет все свои обязательства и предъявить ей нечего.

«Удивительно в этой ситуации только то, что "Газпром" еще продолжает удивляться необоснованным обвинениям, — заметил политик. — Евросоюз сам захотел закупаться по спотовым ценам, думая, что это принесет дополнительные выгоды, а если и нет, то Россию всегда можно "прогнуть". Но все это привело только к снижению запасов газа, что особенно критично ввиду прогнозов о холодной зиме, концентрации внимания на сжиженном газе, его поставкам на Юго-Восточную Азию, где открываются новые рынки. И в этой ситуации даже при условии увеличения поставок на ЕС, "Газпром" будет отдавать приоритет тем партнерам, которые участвовали в инвестпроектах и заключали долгосрочные договоры».

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По мнению депутата, такое решение «Газпрома» вполне обоснованно: компания предпочитает долгосрочные стабильные договоры с надежными покупателями пиковым ценам. Он также отметил, что у России много потенциальных партнеров и в Европе. К таким он отнес, в первую очередь, Австрию. Также в числе партнеров он назвал Турцию.

«У последней, например, есть все шансы стать нашим надежным, а не подвижным партнером, который в силу политической конъюнктуры порой выступает с весьма странными заявлениями в лице своего руководителя. Но терпение и мудрость пробивает скалы. Экономика и потребности реального сектора заставляют даже самых подвижных политиков приходить к стабильному сотрудничеству», — считает политик.

Экономическая независимость

Между тем все еще остаются вопросы по Германии и Китаю, на которые принято возлагать большие надежды в рамках экономического взаимодействия. По мнению Гутенева, плодотворное сотрудничество с немцами возможно только при условии того, что преемник канцлера Ангелы Меркель окажется не менее прагматичным и более смелым.

«Евросоюз уже готов обрести хотя бы экономическую независимость от США. Тот сектор, который мы видим в российской энергетике: упор на сжиженный газ, водородные технологии, продолжение расширения атомного производства, дает новые преимущества. "Северный поток-2" — последний мегапроект, за который ЕС должен держаться всеми силами. Им необходимо выстроить отношения с нашей страной, заключить долгосрочные контракты на 15-20 лет, чтобы обеспечить стабильность бизнесу. В противном случае, высокие цены на энергоносители приведут к удорожанию европейских товаров, что сделает их менее конкурентоспособными по отношению к американским, и товаров из Юго-Восточной Азии», — заключил депутат.

Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. Между тем около 40 депутатов Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Они полагают, что компания сознательно спровоцировала взрывной рост цен.