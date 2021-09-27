В Совфеде отреагировали на критику договора между Россией и Венгрией

Сенатор Цеков: когда Киев поймет, что причитания не работают, они придут с предложениями

Когда власти Украины поймут, что их действия, направленные на причинение вреда России в части транспортировки газа в Европу, не приносят никаких результатов, тогда они начнут предлагать выгодные условия. До той поры разговаривать с Киевом смысла нет, считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что причитания Украины уже порядком надоели всем в мире.

Ранее Киев выразил разочарование решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку российского газа в обход Украины через Австрию и Сербию. Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, действия Будапешта угрожают национальной и энергетической безопасности Киева и являются недружественным актом в угоду Кремлю.

Отмечается, что российско-венгерское соглашение наносит ущерб положительным тенденциям в двусторонних отношениях Украины и Венгрии, поэтому Киев инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Украине надо проявить инициативу

Разочарование Украины в отношении заключения договора на транзит газа между Россией и Венгрией несущественно, считает Цеков. Он отметил, что Будапешт осознанно пошел на союз с Москвой.

«Покупатель и продавец заранее договариваются, каким образом будет поставляться газ. Вот эти требования Украины, что только через них газ должен поставляться, они вообще несущественны. Они ведут очень недружественную политику и по отношению к России, и к Венгрии, в части прав национальных меньшинств. Поэтому Украина в первую очередь должна подумать о смене курса», — высказался сенатор.

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По мнению Цекова, для того чтобы Россия начала прокачивать газ через Украину, Киев должен предпринять вполне очевидные шаги. «Украине надо проявить инициативу в части транспортировки газа, надо предлагать выгодные условия России, тогда и не будет вопросов: газ будет поставляться через Украину. Они же вместо экономических решений используют политические», — пояснил он.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока у Киева есть только один путь диалога с Россией по части газа — причитать и вводить санкции, — конструктивной беседы выстроить не получится. «По большому счету, это раздражает уже всех, и европейцев, и американцев. И это не мои слова. Спецпредставители говорят примерно об этом», — отметил политик.

Он убежден, что рано или поздно на Украине поймут, что диалог с Россией нужно выстраивать в другом ключе. «Они встали на путь причинения вреда России в части поставок газа в Европу. Со временем они от этого откажутся, потому что поймут, что все их действия не приносят результатов. Тогда они начнут предлагать условия транспортировки газа через Украину, тогда и поговорим», — заявил Цеков.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.