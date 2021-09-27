Украину призвали разобраться с Россией по газу в «стиле боксера Усика»

Сила Украины в судебных тяжбах с «Газпромом» состоит в юридической обоснованности позиции, ей стоит действовать на этом поприще в стиле боксера-тяжеловеса Александра Усика. С таким призывом в эфире телеканала «Украина» выступил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
По его словам, Украине не следует разбираться с Россией в спорах по газу, выпрашивая гарантии у Запада, ей необходимо блокировать инфраструктурные проекты Москвы, такие как «Северный поток-2», опираясь на «силу права».
«Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. [Энтони] Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил», — сказал Витренко.
Усик победил Джошуа в ночь на воскресенье, 26 сентября. Бой за звание чемпиона мира по четырем престижным версиям прошел в Лондоне и длился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу. Всего спортсмен провел 19 боев на профессиональном ринге. Во всех поединках спортсмен одержал победы.
Ранее Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.