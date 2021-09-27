Украину призвали разобраться с Россией по газу в «стиле боксера Усика»

Сила Украины в судебных тяжбах с «Газпромом» состоит в юридической обоснованности позиции, ей стоит действовать на этом поприще в стиле боксера-тяжеловеса Александра Усика. С таким призывом в эфире телеканала «Украина» выступил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, Украине не следует разбираться с Россией в спорах по газу, выпрашивая гарантии у Запада, ей необходимо блокировать инфраструктурные проекты Москвы, такие как «Северный поток-2», опираясь на «силу права».

Материалы по теме Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз? Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?

«Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. [Энтони] Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил», — сказал Витренко.

Усик победил Джошуа в ночь на воскресенье, 26 сентября. Бой за звание чемпиона мира по четырем престижным версиям прошел в Лондоне и длился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу. Всего спортсмен провел 19 боев на профессиональном ринге. Во всех поединках спортсмен одержал победы.

Ранее Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.