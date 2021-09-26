Усик победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса

Украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Лондоне. Схватка продлилась все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу. Таким образом, он завоевал четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Перед схваткой Джошуа оказался тяжелее оппонента на восемь килограммов. Для Усика это только третий поединок в дивизионе.

Для Усика поединок против Джошуа стал лишь третьим после смены дивизиона. До перехода в тяжелый вес украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Джошуа потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным, кто побеждал британца до Усика был Энди Руис-младший.