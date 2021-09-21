Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов за бой с украинцем Усиком

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов стерлингов (17,5 миллиона евро) за бой с украинцем Александром Усиком. Размер гонорара назвало издание Mirror.

Согласно данным журналистов, спортсмен получит в два раза больше, чем за свой последний поединок с Курбатом Пулевым. Повышение гонорара связано с многократным увеличением количества болельщиков на стадионе.

На поединок с болгарином, который прошел в декабре 2020 года на «Уэмбли» в Лондоне, из-за коронавирусных ограничений допустили только тысячу зрителей. На встрече с Усиком, которая пройдет 25 сентября на домашнем стадионе «Тоттенхэма», ожидается до 63 тысяч зрителей.

Усик не знает поражений в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках. Джошуа владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). На счету британца 24 победы и одно поражение.

