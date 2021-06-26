Названа дата боя Усика и Джошуа

Промоутер Matchroom Эдди Хирн назвал дату боя между украинским тяжеловесом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает The Sun.

Хирн подтвердил, что Джошуа предстоит защита титулов в поединке с Усиком 25 сентября. Для украинца это станет первой схваткой за пояс в дивизионе супертяжеловесов.

В декабре 2019-го стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Джошуа провести поединок с Усиком. К этому моменту украинский боксер уже дебютировал в новом для себя дивизионе. Он одолел американца Чеза Уизерспуна.

Усик не знает поражений в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках

Джошуа удерживает пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). На счету британца 24 победы при единственном поражении.