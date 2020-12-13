Джошуа нокаутировал Пулева и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил болгарского спортсмена Кубрата Пулева и защитил три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Об этом сообщает ESPN.

Поединок за звание чемпиона прошел в Лондоне. Претендент за бой трижды побывал в нокдауне, и в девятом раунде рефери присудил Джошуа победу нокаутом. Британский боксер защитил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее британский боксер высказался о возможном бое против украинца Александра Усика. Он отметил, что рассматривает в качестве потенциального соперника не только украинского боксера, но и соотечественника Тайсона Фьюри. Однако Джошуа полагает, что Усик демонстрирует более серьезный настрой.

Джошуа также владеет поясом Международной боксерской ассоциации (IBO). Теперь на его счету 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.