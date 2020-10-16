Джошуа узнал дату следующего боя

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа узнал дату своего следующего боя. Об этом сообщает «Би-би-си».

31-летний британец побьется с болгарским тяжеловесом Кубратом Пулевым 12 декабря в Лондоне. Джошуа предстоит защитить титул чемпиона мира по четырем версиям. В данный момент британский боксер удерживает пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBO).

12 октября стало известно, что третий поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри сорвался, что позволило промоутерам запланировать бой последнего с Джошуа. Боксеры смогу провести поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который удерживает Фьюри.

7 декабря 2019-го Джошуа победил американца Энди Руиса и вернул четыре чемпионских пояса. Таким образом, он взял реванш у американского тяжеловеса за поражение в июне.

На счету Джошуа 23 победы и одно поражение.