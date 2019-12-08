Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских пояса

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил американца Энди Руиса в бою-реванше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, в итоге судьи признали победу Джошуа — 118:110, 118:110, 118:110.

Таким образом, Джошуа вернул себе титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO). Пояса он потерял в июне, проиграв Руису.

Теперь в активе Джошуа 23 победы, 21 из которых нокаутом, и одно поражение. У 30-летнего Руиса 33 победы (22 — нокаутом) и два поражения.

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