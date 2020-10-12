Третий бой Уайлдера и Фьюри отменили

Третий бой между боксерами-тяжеловесами Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри отменили. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо этого в 2021 году действующий обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец сможет провести бой против соотечественника Энтони Джошуа. До рождества Фьюри должен провести защиту титула. Джошуа предстоит поединок с претендентом Кубратом Пулевым. Джошуа удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок первоначально должен был пройти летом 2020-го. Однако на фоне пандемии коронавируса схватка тяжеловесов неоднократно откладывалась. Последняя дата, названная организаторами, — 19 декабря.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.