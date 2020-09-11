Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место

Промоутер Боб Аурум поделился подробностями относительно даты и места противостояния британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Его слова приводит Boxing News 24.

Отмечается, что третий поединок состоится в Лас-Вегасе 19 декабря. Аурум рассчитывает, что бой пройдет при зрителях. Планируется, что арену посетят почти 15 тысяч зрителей.

В июле стало известно, что третий бой Уайлдера и Фьюри в очередной раз отложили на фоне пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что схватка пройдет в декабре.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.