Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Лас-Вегасе. Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

14 января Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Уайлдера. В частности, британец заявил, что ради поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией.

В декабре 2018-го Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. Победитель выявлен не был. Тогда Уайлдер заявил, что уйдет из спорта, если Фьюри нокаутирует его во время новой встречи.

Для Уайлдера это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы. Фьюри является непобежденным бойцом — 30 побед.

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