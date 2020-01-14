Тайсон Фьюри объяснил ежедневную мастурбацию перед вторым боем с Уайлдером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке ко второму поединку против американца Деонтея Уайлдера. Его слова приводит The Sun.

В частности, 31-летний Фьюри признался, что мастурбирует семь раз в день, чтобы поддерживать уровень тестостерона в организме. «Надо быть активным и чтобы тестостерона хватало в системе. Не хочу, чтобы его уровень снизился», — отметил он.

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Второй поединок тяжеловесов пройдет 22 февраля 2020 года. Место проведения — Лас-Вегас.

В декабре 2018-го боксеры встречались на ринге и бились за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился вничью. С тех пор Фьюри провел два победных поединка. Уайлдер также оставался активным — он довел серию побед до 42 поединков и в десятый раз защитил титул чемпиона WBC.

Фьюри — бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации. На его счету 29 побед (20 — нокаутом).

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