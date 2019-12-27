Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден

Второй поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом Фьюри сообщил в своем Twitter.

Британец пообещал нокаутировать соперника в повторном поединке. Уайлдер в свою очередь подчеркнул, что после 22 февраля он даст ответы на все вопросы. Американец также заявил, что Фьюри не сможет подняться после его ударов.

В ноябре глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум говорил, что поединок должен пройти именно 22 февраля, однако официально дата боя подтверждена до этого момента не была. В первой встрече между боксерами, которая прошла в декабре 2018-го, была зафиксирована ничья.

За это время Уайлдер успел защитить пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец в ноябре нокаутировал кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса. Фьюри же в последний раз выходил в ринг в сентябре. Британцу противостоял швед Отто Валлин. Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

Уайлдер, как и Фьюри, ни разу не уступал в профессиональном ринге: у американца в активе 42 победы, у британца — 29. На счету обоих спортсменов по одной ничьей.

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