Опубликовано видео победы Уайлдера нокаутом

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Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер одержал 41-ю победу нокаутом в карьере, одолев кубинца Луиса Ортиса. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Complex Sports.

Уайлдер нокаутировал соперника в седьмом раунде. Поединок прошел в ночь на 24 ноября в Лас-Вегасе. Американец сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Для американца победа стала 42-й в карьере. Уайлдер не уступал ни разу в профессиональной карьере. В декабре 2018-го он провел ничейный поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

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