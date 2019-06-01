Уайлдер решился на второй бой против Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер объявил, что планирует провести второй поединок против британца Тайсона Фьюри. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Как я всегда и говорю — я тут самый настоящий чемпион. Я должен разобраться со всеми спорными боями как можно скорее. Сперва разберусь с Луисом Ортисом. Фьюри — следующий», — написал 33-летний боксер.

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Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел в ночь на 2 декабря 2018 года. Впервые в карьере американец не сумел одержать победу. Бой завершился вничью. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В марте того же года американский тяжеловес одержал победу над кубинцем Ортисом, отправив последнего в технический нокаут в десятом раунде. Решающим эпизодом боя стал момент, когда Уайлдер сотряс соперника ударом. Рефери при этом не зафиксировал нокдауна, позволив американцу добить кубинца. По версии телеканалов Showtime и CBS, Ортис лидировал по очкам до момента остановки боя. Второй бой между боксерами уже подтвержден и пройдет в сентябре 2019-го.

Уайлдер не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе. На его счету 41 победа, 40 из них нокаутом.

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