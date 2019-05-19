Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке, прошедшем в Нью-Йорке, Уайлдер выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде. Американец в девятый раз защитил титул чемпиона мира.

33-летний Уайлдер остается непобежденным на профессиональном ринге. Он одержал 41 победу, 40 из которых — нокаутом. Один из его боев закончился вничью: в декабре 2018-го американец не сумел одолеть британца Тайсона Фьюри.

В активе 33-летнего Бризила теперь два поражения при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз пытался завоевать титул чемпиона мира. В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!