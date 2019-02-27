Фьюри отложил реванш с Уайлдером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отложил проведение второго поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Sky Sports.

30-летний британец уведомил руководство Всемирного боксерского совета (WBC) о том, что планирует провести следующий поединок с другим соперником и вернуться к противостоянию с Уайлдером позже. В WBC рассчитывали на второй бой Фьюри с американцем. Сам американец также проявил заинтересованность в матче-реванше.

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12 февраля была названа сумма гонорара, полагающегося Фьюри за второй бой с 33-летним американцем. По данным The Mirror, британец претендовал на 26 миллионов евро.

Первый поединок между двумя тяжеловесами состоялся 2 декабря 2018 года. Боксеры не выявили победителя, что позволило действующему чемпиону Уайлдеру сохранить пояс WBC в тяжелом весе.

Оба боксера выступают в профессиональном ринге без поражений. В активе Уайлдера 40 побед, Фьюри — 27.

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