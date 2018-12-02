Фьюри дважды побывал в нокдауне и провозгласил себя победителем боя с Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри посчитал себя победителем боя за титул чемпиона мира по версии WBC против американца Деонтея Уайлдера. Поединок завершился вничью, а сам Фьюри дважды побывал в нокдауне. Слова спортсмена приводит The Guardian.

«Мы были на далекой земле, я дважды упал, но я все еще верю, что выиграл этот бой. Я был абсолютным профессионалом здесь. Я ездил в Германию, чтобы драться с Владимиром Кличко, а теперь поехал в Америку, чтобы подраться Деонтеем Уайлдером. Боже, храни Америку. Цыганский король вернулся», — заявил Фьюри после боя в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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Отмечается, что оба боксера заинтересованы в реванше.

Поединок прошел в ночь на 2 декабря. Фьюри попал в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, однако выстоял до конца. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113. В результате Уайлдер сохранил чемпионский титул.

Уайлдер впервые провел ничейный поединок при 40 одержанных победах. Фьюри также ни разу не терпел поражение за 27 боев.

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