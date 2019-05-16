Боксер Уайлдер объяснил желание убить человека на ринге

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал свое высказывание о том, что хочет убить человека на ринге. Отрывок интервью с боксером приводит в своем Twitter-аккаунте журналист Райан Сонгалия.

«Это единственный вид спорта, где ты можешь убить человека и получить за это деньги. Так почему бы мне этим не воспользоваться?» — заявил 33-летний американец.

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18 мая Уайлдеру предстоит провести поединок против соотечественника Доминика Бризила. Бой в Нью-Йорке пройдет за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В марте 2018-го в одном из интервью Уайлдер признался, что «хочет труп на своем счету». Тогда он подчеркнул, что в случае, если действительно совершит убийство, об этом будет переживать лишь часть его личности.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 40 побед, 39 из которых добыты нокаутом. Лишь однажды боксер не сумел выиграть: его поединок против британца Тайсона Фьюри завершился вничью.

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