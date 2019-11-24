Уайлдер нокаутировал 107-килограммового соперника

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

34-летний Уайлдер нокаутировал соперника в седьмом раунде. Перед поединком 40-летний Ортис перевешивал соперника: 107 против 99,6 килограмма.

Бой прошел в Лас-Вегасе и стал вторым между боксерами. До этого они встречались в марте 2018-го. Тогда Уайлдер нанес Ортису первое поражение в профессиональной карьере и одержал победу техническим нокаутом.

На счету Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. В декабре 2018-го американец и британский тяжеловес Тайсон Фьюри не выявили победителя. Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе.

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