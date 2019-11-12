Чемпион UFC в тяжелом весе захотел побить Тайсона Фьюри

Американский боец смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич заявил, что готов на поединок с британским боксером-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. Об этом он рассказал в эфире шоу Ариэля Хельвани.

37-летний американец заявил, что может встретиться с Фьюри и в боксе, и в MMA. «Естественно, я буду рад, если Тайсон выйдет в октагон. Я же готов выступать и на ринге. Было бы интересно побоксировать с этим парнем. Он отличный боец и хороший парень, у нас бы вышло отличное шоу», — заключил он.

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Фьюри уже пробовал силы в профессиональном рестлинге, приняв участие в поединке против американца Брона Строумана. Кроме того, британец выразил желание выступить и в MMA.

Миочич выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В августе на турнире UFC 241 он взял реванш у соотечественника Даниэля Кормье и вернул себе пояс чемпиона организации в тяжелом весе.

Фьюри ни разу не уступал в профессиональном боксе. На его счету 29 побед. В декабре 2018-го его поединок против американца Деонтея Уайлдера завершился вничью.

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