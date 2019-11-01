Тайсон Фьюри нокаутировал профессионального рестлера

Британский боксер Тайсон Фьюри нокаутировал прорестлера Брона Строумана в первом бою под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Видео нокаута доступно в Twitter-аккаунте B/R Wrestling.

Поединок прошел в рамках шоу WWE в Саудовской Аравии. Для Фьюри он стал дебютным в рестлинге. После боя британец заявил, что пока не рассматривает возможность продолжения карьеры рестлера, потому что 22 февраля он должен встретиться в боксерском поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри — чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС). Ранее он владел поясами Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO).

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