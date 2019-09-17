Фото Тайсона Фьюри с 47 наложенными швами напугало болельщиков

Фотография британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри после поединка против шведа Отто Уаллина вызвала реакцию у пользователей социальных сетей. Комментарии появились в Twitter-аккаунте Майкла Бенсона.

Во время боя Фьюри получил два рассечения у правого глаза. В результате ему наложили 47 швов. В комментариях пользователи написали, что не видели «более омерзительных порезов». Некоторые посчитали, что травма может сказаться на дальнейших выступлениях боксера.

«Не думаю, что такое заживет даже через полгода», — писали одни. «Ужас! Так жаль, что боксеры получают подобные травмы», — высказывались другие.

Поединок против шведского спортсмена завершился победой Фьюри судейским решением. Для британца победа стала 29-й в карьере. После боя отец британца заявил, что недоволен выступлением сына. По его мнению, Фьюри выглядел слабым в поединке со шведом.

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