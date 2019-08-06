Фото гематомы бойца UFC испугало пользователей сети

Фотография корейского бойца UFC Дон Юн Ма после поединка против американца Скотта Хольцмена вызвала реакцию у пользователей социальных сетей. Комментарии появились в Twitter-аккаунте MMA Junkie.

Бой на турнире UFC on ESPN 5 завершился победой Хольцмена. Американец в первом раунде поединка повалил соперника ударом в глаз, из-за чего он опух. Кроме того, над глазом корейца образовалась массивная гематома. В итоге после второго раунда врачи попросили рефери остановить бой.

В комментариях пользователи написали, что не видели «более ужасной травмы». «У фразы "жалит, как пчела" появилось новое значение», — отметил один из юзеров. «Это самый опухший глаз, который я когда-либо видел», — отреагировал еще один.

В активе Дон Юн Ма 26 поединков по правилам MMA, в которых он одержал 16 побед, 10 раз проиграл, и еще три поединка завершились вничью. Хольцмен одержал 13-ю победу в карьере при трех поражениях.

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