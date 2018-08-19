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Емельяненко показал разбитое после боя лицо

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Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко показал в Instagram повреждения, полученные им в бою с американцем Тони Джонсоном.

Фото опубликовано @alexemelyanenko

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб», — написал Емельяненко.

Бой россиянина с Джонсоном в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (создана на базе чеченского бойцовского клуба «Ахмат») завершился вничью. Судьи не смогли отдать никому из бойцов предпочтение. После поединка Емельяненко доставили в больницу. Врачи зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы.

В послужном списке Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. На счету Джонсона — 11 побед, четыре поражения и одна ничья.

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