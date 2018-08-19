Емельяненко отправили в больницу после боя в Москве

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко доставили в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы. Емельяненко покинул «Лужники» на карете «Скорой помощи», по пути он пожаловался своему собеседнику, что «у него глаз не видит».

Бой между Емельяненко-младшим и Джонсоном состоялся 18 августа в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (создана на базе чеченского бойцовского клуба «Ахмат») и завершился ничьей. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бойца настоящим русским богатырем и призвал поддержать его.

В мае 2015 года Александр Емельяненко был осужден за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го он вышел на свободу.

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