Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал прогноз его соперника британца Тайсона Фьюри, который рассчитывает нокаутировать американца во втором раунде. Слова Уайлдера приводит TMZ Sports.
«Если Фьюри нокаутирует меня во втором раунде — уйду из спорта. И точка», — заявил 34-летний американец.
14 января Фьюри рассказал о своей подготовке ко второму поединку против Уайлдера. В частности, британец заявил, что ради поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией.
Второй поединок между Фьюри и Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. В декабре 2018-го боксеры встречались на ринге и бились за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок завершился вничью.
В активе Уайлдер 42 победы, из которых 41 — нокаутом. Американец ни разу не уступал в профессионалах.