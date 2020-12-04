Джошуа высказался о возможном бое с Усиком

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа высказался о возможном бое против украинца Александра Усика. Слова спортсмена приводит ESPN.

31-летний Джошуа рассматривает в качестве потенциального соперника не только украинского боксера, но и соотечественника Тайсона Фьюри. Однако британец полагает, что Усик демонстрирует более серьезный настрой.

«Вообще, я хотел бы себя проверить в схватке с ним. Говорят, у него настоящий боксерский ум, это будет отличный вызов», — заявил Джошуа.

В данный момент Джошуа удерживает пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBO). 12 декабря ему предстоит поединок против болгарина Кубрата Пулиева.

31 октября Усик победил британского тяжеловеса Дерека Чисору в своем втором поединке в рамках супертяжелого веса. В новой для себя весовой категории украинец дебютировал в поединке с Чезом Уизерспуном. Усик — бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.

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