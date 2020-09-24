Майк Тайсон захотел подраться с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон рассчитывает подраться с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает Daily Star.

54-летний ветеран подчеркнул, что речь идет о показательном выступлении. Тайсон убежден, что поединок с британским тяжеловесом вышел бы умопомрачительным. Вырученные средства американец предлагает отправить на благотворительность.

Джошуа на 24 года моложе Тайсона. Он удерживает чемпионские пояса в тяжелом весе по четырем версиям.

28 ноября Тайсон проведет поединок против другого экс-чемпиона — Роя Джонса-младшего. Бой также станет показательным, а выручка будет направлена на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.